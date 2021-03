Machão de cozinha sai da cadeia, e vai atrás da ex-mulher para matá-la

Compartilhe esta notícia:

Uma mulher foi até uma oficina mecânica na rua Falcão, no bairro Capela Velha, por volta das 9 horas da manhã de segunda feira, 15 de março, quando seu ex-companheiro chegou no local e tentou agredi-la com um capacete de motociclista. Ela correu para dentro do estabelecimento, momento em que o homem se armou com uma pá de pedreiro e avançou para cima dela. Felizmente o dono da oficina e outras pessoas que estavam próximas conseguiram impedi-lo de realizar a agressão. Acuado, o homem saiu correndo, rumo ignorado.

A Guarda Municipal esteve no local e a vítima relatou que tem medida protetiva e que o ex-companheiro teria dito que quando saísse da cadeia, iria matá-la. De fato, tentou cumprir o que havia prometido. Ele estava preso por violência doméstica. Com as características do suspeito em mãos, a equipe fez patrulhamento na região e conseguiu encontrá-lo. O agressor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.