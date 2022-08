Mãe da dentista Virgínia Azzolin perde a vida em acidente de trânsito

Um grave acidente na tarde deste sábado, 13 de agosto, acabou com o falecimento da senhora Maria Helena Azzolin Auzani, mãe da dentista Virgínia Azzolin, proprietária do consultório Odonto Coser.

Virgínia e o filho, Leonardo Coser, que também é dentista, também estavam no carro, mas felizmente não se feriram com gravidade.

O acidente aconteceu na Rodovia do Xisto, na altura do quilômetro 186, na região de Mariental, no município da Lapa.

De acordo com informações colhidas no local, o carro em que a mãe, Virgínia e Leonardo estavam acabou batendo num veículo Fiat Uno que cruzava a pista. O trânsito na região do acidente ficou complicado enquanto as vítimas eram atendidas. O helicóptero da Polícia Militar chegou a ser acionado para auxilie no socorro.

Nas redes sociais, o falecimento de dona Maria Helena gerou muita comoção. Bastante emocionada, Virgínia postou a seguinte mensagem para a mãe: “mãezinha você não poderia ter me deixado, meu coração está despedaçado, como vou viver sem você paixão da minha vida, minha melhor amiga, minha filha como você dizia. Não sei demonstrar em palavras o que estou sentindo, você não merecia um fim tão inesperado assim, estávamos felizes chegando em casa. Não dá mãe, não consigo escrever mais nada que eu não tenha te falado a vida toda. Minha rainha mãe, minha jóia mais preciosa. A certeza que tenho é que você está com Deus! Jamais me conformarei! Que dor meu Deus”.