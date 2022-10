Mãezinha com 17 filhotinhos que foram abandonados no bairro Costeira precisam de um lar

Uma cadela com 17 filhotinhos (isso mesmo, 17!!!) foi abandonada na rua Minas Gerais, no bairro Costeira, próximo a um loteamento e eles precisam urgentemente de um lar. Os cãezinhos são muito fofinhos e de várias cores: tem preto, caramelo, marrom e preto com manchas brancas. A família que os encontrou está levando leite, água e ração para alimentar os bichinhos, mas não tem condições de recolhê-los.



A mãezinha e os 17 filhotinhos foram abandonados à própria sorte e estão no mato, debaixo de chuva e passando frio. Eles também estão correndo o risco de serem atropelados, já que são vistos com frequência andando pelo meio da rua.



Quem tiver interesse em adotar os bichinhos, poderá procurar o vigia que fica na guarita do loteamento, na Rua Minas Gerais, bairro Costeira, próximo ao numeral 2400.