Maicon Sulivan faz boa apresentação no Mundial de Triathlon, mas não conquista pódio

O atleta Maicon Sulivan fez uma ótima participação no Campeonato Mundial de Triathlon, realizada no domingo (30/04), em Ibiza, na Espanha, mas mesmo assim não conquistou uma vaga no pódio. O araucariense competiu com as maiores feras da modalidade no mundo e disse ter vivido uma das experiências mais incríveis da sua carreira.

“Foi uma prova difícil, competi com atletas de altíssimo nível. Na primeira corrida eles já largaram forte demais. O percurso também estava bem travado, cheio de curvas com retornos. Não me adaptei a alimentação da Espanha e corri me sentido pesado, mas foi no percurso de bicicleta que perdi mais posições”, justificou Maicon. Por todos esses fatores, o atleta acabou completando a prova com um tempo acima do planejado.

“Estou super feliz por conseguir chegar a mais um Mundial. Agradeço a todos que torceram por mim e que enviaram mensagens de incentivo. Meu muito obrigado aos meus apoiadores MSS Montagem e Manutenção, Mauro Ribeiro, Churros da Isa, Esquadrão Alfa Speed, Primata Training, LE Construções, Prefeitura de Araucária, Bob New Shoes, Triativa Eventos, TA Soluções em Obras, AZZTECK Soluções e Engenharia, Linnus Institute, Pentágono, Malibu Distribuidora de Bebidas, RR Logística, MS Assessoria Esportiva, Lider Ferragens, Unicesumar Araucária, Calceaki Outlet, Top Brands Suplementos, Triathlon Brasil, Brigaderia Chic e Agropinga. Obrigado também ao Jornal Popular, por sempre incentivar o esporte na nossa cidade”, declarou.

