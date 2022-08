Maicon Sulivan foi bem no Brasileiro de Duathlon e conseguiu vaga pro Mundial

Os atletas Maicon Sulivan e Dr Delso participaram do Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard, que aconteceu nos dias 6 e 7 de agosto, na cidade de Barueri, estado de São Paulo. Maicon conseguiu pódio, cravando o 3ª lugar na prova, e garantiu vaga para competir no Mundial, que será em Ibiza, na Espanha.

“A prova estava bem difícil, eu estava com o pé inflamado, fazendo tratamento e tomando anti-inflamatório para conseguir treinar. Somente na última semana que consegui impor um ritmo mais forte nos treinos de corrida. Então durante a prova eu me senti meio travado na corrida e no ciclismo pedalei contra o vento, mas consegui segurar bem até sair para a última corrida. Diante de todas essas dificuldades ainda consegui chegar em terceiro e fiquei super feliz de saber que irei representar o Brasil no Mundial”, comemorou Maicon. Ele agradeceu seus apoiadores Clínica Linnus, SMEL Araucária, Top Brands Suplementos e vereador Ricardo Teixeira.

Delso, por sua vez, não conseguiu concluir a prova. “O ritmo estava muito forte, eu acabei forçando muito e fiquei esgotado no meio da prova, achei melhor parar, pois não iria conseguir manter até o final. Agora vou focar na minha próxima prova, dessa vez só de corrida, que será a Meia Maratona de Pontal do Paraná, no dia 25 de setembro”, comentou Delso.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo