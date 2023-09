Maicon Sulivan ganha uniformes patrocinados pelo famoso atleta Mauro Ribeiro

O araucariense Maicon Sulivan ganhou uniformes novos, patrocinados pelo renomado atleta Mauro Ribeiro, que foi o único brasileiro a vencer uma das etapas do Tour de France. Atualmente Ribeiro não participa mais de competições, mas a paixão pelo esporte pode ser vista na sua própria marca de roupas especializadas para a prática do ciclismo. “O Mauro é uma inspiração para nós que amamos o ciclismo, fiquei honrado quando recebi dele um conjunto de uniformes, estou super ansioso para poder estreá-lo”, disse o atleta.

Maicon, que já representou o Brasil no Mundial em Nancy (França), conta que fez uma pequena pausa nas competições logo após ter retornado do Mundial de Triathlon, realizado em Ibiza (Espanha), no final de abril último, porém já retomou os treinos e preparações com força total para ainda este ano poder competir. “Quando voltei da Espanha tive que focar na minha empresa, mas agora estou de volta, fazendo fortalecimentos, corrigindo minha alimentação e realizando testes e treinos, pretendo competir ainda este ano”, afirma.

Edição n.º 1380