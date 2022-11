Maicon vence desafio de corrida e foca na sua preparação para o Mundial de Duathlon

O atleta Maicon Sulivan, da equipe Top Brands, foi campeão da Corrida Rústica Desafio 71 anos, realizada no domingo (06/11), em Tijucas do Sul. A prova contou com a participação de 300 atletas daquele município e de outras cidades do Estado. Maicon foi campeão geral na categoria 14km.



O evento foi organizado pelo Departamento de Esportes de Tijucas do Sul, juntamente com a coordenação técnica da Assessocor Assessoria Esportiva e teve como objetivo difundir a prática da atividade física e favorecer o intercâmbio cultural, esportivo e solidário entre os atletas. “Pra mim foi muito gratificante participar desta prova, poder colocar em prática o que treinei e ainda sair com um pódio. De agora em diante pretendo pegar ainda mais pesado nos treinos, que estarão focados na minha participação no Mundial de Duathlon, que será em abril de 2023, na Espanha”, disse o atleta.