Mais 11 alunos vão se formar no curso de panificação gratuito ofertado pelo Município

Nesta quinta-feira (05/10), 11 alunos irão se formar em um curso de panificação ofertado gratuitamente pela Prefeitura de Araucária.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio do Centro de Referência em Capacitação, a formatura acontece às 14h, no Centro de Referência e Capacitação da SMAS, no bairro Tindiquera.

A Panificadora Escola é o equipamento de segurança alimentar e nutricional mais antigo de Araucária, foi fundada em maio de 1995. Ao longo desses 28 anos, o equipamento teve outros nomes como Panificadora Semente da Vida e Panificadora da Família e também ofertou cursos em diversos formatos, com duração de 1 ano, 6 meses e dias alternados da semana. Atualmente o curso ofertado é o de Auxiliar de Panificação e Confeitaria e tem duração total de 100 horas, sendo 4h/dia, de segunda a quinta-feira, totalizando 25 dias úteis (aproximadamente 1 mês e meio).

Os alunos atendidos são jovens e adultos em vulnerabilidade social, encaminhados pela rede socioassistencial do município, promovendo assim a intersetorialidade da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), por meio da articulação entre SUAS e SISAN. O curso compreende ações para o desenvolvimento de competências e habilidades específicas, empreendedorismo, e também produção segura e sustentável de alimentos, através de boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Também trabalha temas transversais sobre promoção da alimentação adequada e saudável, Direito Humano a Alimentação e Nutrição Adequadas, focando na promoção de hábitos alimentares saudáveis e garantia de direitos, proporcionando assim a possibilidade de inserção no mercado de trabalho e garantia de fonte de renda.

A Panificadora Escola está subordinada à Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Assistência Social, que conta hoje com três nutricionistas, além de um instrutor de confeitaria e panificação (cargo em comissão) e dois estagiários de Nutrição.

Em dezembro de 2022 foi firmado um Termo de Convênio, após aprovação de Projeto Técnico para Apoio a Revitalização da Panificadora Escola, entre o município e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), com repasse de verba para aquisição de equipamentos e materiais de consumo, como forno, refrigerador 2 e 4 portas, carro para resfriamento de pão de forma, carro gaiola, masseira, câmara de fermentação, estufa e estantes.

O trabalho realizado é um conjunto de ações entre gestores, funcionários, alunos e professor, garantindo o aproveitamento integral e o combate ao desperdício de alimentos. As parcerias são realizadas entre os Nutricionistas, Assistência Social e Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), sendo que o excedente de produção é encaminhado para o atendimento dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e unidades da Proteção Social Especial (PSE) da rede Socioassistencial, sendo ofertados aproximadamente mil lanches por dia.

