Mais de 100 comércios estão participando da campanha Natal Premiado da ACP

Quando as festividades do Natal começam, normalmente em novembro, muitas campanhas, carreatas e eventos são realizados para tornar a data ainda mais especial.

Também é uma época de muitas compras e visando incrementar as vendas no comércio em todo o Estado, há mais de 10 anos a Associação Comercial do Paraná (ACP) realiza a campanha Natal Premiado, que tem como parceiras as Associações Comerciais dos municípios, entre elas a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA).

“O intuito dessa campanha é fidelizar os clientes a consumirem mais aqui em Araucária, conhecer e valorizar o comércio local. É também um agrado das empresas para os seus clientes nesta época do ano”, ressalta Gustavo, membro executivo da ACIAA.

A campanha iniciou oficialmente dia 16 de outubro e será encerrada no dia 31 de dezembro. Comerciantes e prestadores de serviço receberam um kit gratuito com 200 cupons, que serão liberados para os clientes. Em Araucária, mais de 100 empresas associadas à ACIAA estão distribuindo cupons. “A campanha é gratuita para os nossos associados, e terá custo apenas se eles quiserem cupons extras, mas esse valor é pequeno”, explica Gustavo.

Para receber o cupom e participar dos sorteios é bem simples: nas compras de R$ 50,00 a R$ 500,00 o consumidor ganha 1 cupom da sorte a cada 50 reais; a partir de R$ 500,01 até R$ 5.000,00 são liberados 20 cupons; e acima de R$ 5.000,01, o consumidor recebe 40 cupons.

São 500 prêmios instantâneos de até R$ 300,00, e mais um carro Hyundai Creta, além do prêmio de R$ 5.000 para o vendedor. Após receber seu cupom, o cliente deverá cadastrar o código no site: www.natalpremiadopr.com.br. Após confirmação, uma raspadinha digital dos prêmios instantâneos ficará disponível. Além disso, um número da sorte também será disponibilizado para o sorteio do carro, a ser feito pela loteria federal.

VICTORIA MALINOWSKI

Mais informações sobre os prêmios, sorteios e as entregas dos cupons, estão disponíveis no site www.natalpremiadopr.com.br.