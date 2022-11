Mais de 2 mil estudantes de Araucária se inscreveram para as provas do Enem

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio acontecem em dois domingos consecutivos, nos dias 13 e 20 de novembro

Mais de 145 mil paranaenses vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos domingos, dias 13 e 20 de novembro. O Enem é promovido anualmente pelo Inep, autarquia do Ministério da Educação (MEC). Em Araucária, 2.025 estudantes se inscreveram para fazer as provas na versão impressa e nenhum optou pela versão digital.

Segundo o Instituto, entre os paranaenses que farão as provas impressas, 86.759 candidatos são do sexo feminino e 54.641 do sexo masculino, 66.478 estão cursando a última série do ensino médio, 20.726 estão cursando e não concluirão em 2022, 53.750 vão concluir este ano e 446 não tem ensino médio. Na versão digital, são 2.243 candidatos do sexo masculino e 2.032 do sexo feminino. Destes, 1.910 estão cursando a última série do ensino médio e 2.365 já concluíram.

O exame avalia o desempenho do estudante e é usado como acesso à educação superior via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa federal que possibilita aos estudantes ingressar nas universidades públicas e institutos tecnológicos por meio da nota obtida no Enem. No Paraná, todas as sete universidades mantidas pelo Governo do Estado – UEL, UEM, UEPG, Unioeste, Unicentro, UENP e Unespar – utilizam a nota do Enem para o ingresso nas instituições, mas cada uma tem regras próprias.

As provas

No dia 13, serão aplicadas as provas de Ciências Humanas e de Linguagens, cada uma com 45 questões objetivas e mais a redação, que deve ter no máximo 30 linhas. No dia 20 serão avaliadas as áreas de Matemática e Ciências da Natureza, também com provas objetivas de 45 questões cada.