Mais de 5 mil quilos de alimentos foram arrecadados durante a festa da padroeira

A campanha de arrecadação que aconteceu durante a festa da padroeira Nossa Senhora dos Remédios, realizada nos dias 4, 5 e 6, no Parque Cachoeira, arrecadou 5.600 quilos de alimentos. Na ação coordenada pelo Conselho Particular Nossa Senhora dos Remédios foram arrecadados feijão, arroz, açúcar, sal, macarrão, café, óleo de soja, leite e biscoitos, que serão divididos entre as Conferências que compõem o Conselho, para serem distribuídos às famílias assistidas pelos Vicentinos. “Todas as famílias possuem cadastro e recebem visitas semanalmente, para verificação de suas necessidades. A distribuição das cestas de alimentos é feita mensalmente, durante 3 meses”, explicam os conselheiros.

As doações para ajudar nesse trabalho de assistência às famílias podem ser feitas a qualquer momento. E as pessoas que desejam conhecer ou até mesmo participar dos grupos dos vicentinos, é só procurar a Comunidade Católica mais próxima. As doações podem ser entregues nas capelas ou na secretaria do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, na Praça Dr Vicente Machado, Centro.

“Recebemos doações de alimentos, materiais de higiene, roupas, calçados e até mesmo de móveis, cadeiras de rodas e de banho. No Natal também realizamos nas capelas a campanha da ‘bolinha na árvore natalina’, com o objetivo de arrecadar doces, presentes e panetones para as crianças assistidas. E além do Natal, fazemos várias campanhas em datas comemorativas como a Páscoa e Dia das Crianças. Na Páscoa, inclusive, um almoço especial é preparado e levado até as casas dos assistidos. Na última Páscoa atendemos 148 famílias”, relata o Conselho.

Sobre o Conselho

O Conselho Particular Nossa Senhora dos Remédios é composto por 4 conferências: Conferência Nossa Senhora das Graças (Santuário), Conferência São Judas Tadeu (comunidade Jardim Iguaçu), Conferência São José (comunidade São Sebastião) e Conferência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (comunidade Nossa Senhora Aparecida).

Em Araucária, existem 4 Conselhos particulares, que possuem em média 6 conferências, e cada uma delas atende cerca de 12 famílias, em um total de 250 a 300 famílias por mês, com a entrega de cestas básicas, roupas, cobertores, calçados, medicamentos e móveis.

“Agradecemos a todos que nos ajudam nesse trabalho, principalmente as pessoas que fizeram doações na festa da Padroeira. Nos colocamos à disposição para possíveis esclarecimentos. Muito obrigado e que Deus continue abençoando vocês”, declarou o Conselho.

MAURENN BERNARDO