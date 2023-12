Maquiadora Helen e seu namorado estarão caracterizados de Grinch e Cindy Lou no Parque Cachoeira na véspera de Natal

No próximo domingo (24), véspera de Natal, uma aura de magia e encanto tomará conta do Parque Cachoeira, quando Hellen, uma talentosa maquiadora artística e seu namorado, se caracterizarão como o icônico casal Grinch e Cindy Lou.

A expectativa é reviver o sucesso alcançado anteriormente, quando Hellen surpreendeu a todos com sua interpretação assustadoramente perfeita da Noiva Cadáver no Villa Hygge, ao lado de seu noivo zumbi.

A ideia de se vestir como personagens do universo cinematográfico não é novidade para a jovem e seu namorado. No ano passado eles encantaram o público ao encarnarem os personagens do filme “It: A Coisa”. Agora, a dupla promete mais uma vez surpreender e encantar os visitantes do Parque Cachoeira.

Hellen, apaixonada por sua arte, tem dedicado anos a aprimorar suas habilidades como maquiadora artística. Seu portfólio inclui uma série de trabalhos incríveis, mas foi a Noiva Cadáver que a colocou no radar de muitos, evidenciando seu incrível talento.

Para tornar esse momento ainda mais especial, o casal estará transitando no Parque Cachoeira depois das 18h, onde as pessoas poderão ir até lá para ver o casal caracterizado.

Conheça mais sobre as incríveis transformações feitas pela maquiadora Hellen Cristina no seu Instagram @llencriss.