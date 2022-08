Iéu ficando zoiando o retrato da familha dependurado na sala de casa, nóis tudo pequeno fazendo uma escada de 5 fio porque Flortcha inda estando no colo da Mamai que estando do lado do papai, drento do terno que servindo pro casamento e também pro enterro dele. Tudo mundo com cara fechada porque antigamente sendo falta de educaçón tirar retrato mostrando dente. Iéu ficando se alembrando do dia que tiremo aquele retrato, foi no dia que Papai se achegando com novidade, que tinha comprado uma destas máquina fotográfica moderna com filme de 24 pose em preto e branco, que sendo mais barato que os colorido e que dali pra indiante iéle indo fazer fotografia de tudo quanto é coisa pra guardar de recordaçón. Iéle enton contando que a maquina sendo automática e que primera fotografia pra inaugurar a máquina sendo da família intera, mandô tudo mundo tomar banho, ponhar ropa de domingo e pentiar os cabelo, o que ieu já achando um bissurdo, pra que tomar banho se ninguém chera fotografia?? Se arumar até que passando. talveis seje por iesto que exeste o dizer: Ficar bunito na fotografia. Despois de umas duas hora, nois tava tudo arrumadinho, e fiquemo na varanda da casa enquanto Papai ponhô a Maquina de cima de uma tora de picar lenha, ficô zoiando na janelinha da máquina, mexendo no rolo da frente, prum lado, pro outro, acho que depois de uns quinze minuto, papai apertô boton e saiu correndo pra Junto de nóis. Ah, num ficô ninguém, nóis tudo saimo correndo também, imagina, se papai que comprando a máquina já tendo medo imagina a gente que nem sabendo o que indo acontecer!!! Papai enton ficando furioso dizendo que sendo máquina automática e tirando retrato sozinha!!! Acho que fiquemo umas duas hora tirando retrato deste jeiton até dar certo!! Enton Papai tirô filme da máquina e mandô fazer revelaçón!! Nois esperemo 2 semana na maior das angustia pra ver as fotografia!! Quando papai voltando, com um sujeito e de cara fechada, nóis preguntemo dos retrato. Papai Dizendo que Filme queimando porque iéle non sabendo que tinha que reboninar pra non entrar luiz!!! Que ton desanimado que ficando que vendendo a máquina e que pra non perder a oprutunidade contratando um fotografo pra tirar o retrato da familiaI!!! Desgracéra Mésmo!! Fumo tumo mundo tomar Banho, ponhar ropa de Domingo e pentiar os cabelo!!!

Publicado na edição 1324 – 11/08/2022