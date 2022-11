Marcha para Jesus volta a ser realizada em Araucária neste sábado (12)

Depois de dois anos de pandemia, Araucária volta a realizar a Marcha Para Jesus, que vai reunir fiéis de várias igrejas evangélicas da cidade e da região metropolitana. O evento, que já faz parte do calendário do Município, acontecerá no próximo sábado (12/11), com participação aberta à toda a população.

A concentração acontecerá às 14h, em frente ao Teatro da Praça. Em seguida os fiéis sairão em marcha até o Parque Cachoeira, onde será montada uma estrutura com shows, praça de alimentação e festival de food trucks, estandes de editoras e livrarias e uma feira de artesanato. Às 19h haverá show com os cantores Israel Salazar e Samuel Barbosa, grandes nomes da música evangélica. O evento será gratuito.

Para garantir a segurança dos participantes da marcha, equipes da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito vão acompanhar todo o trajeto.