Márcia e Jaqueline compartilham a paixão pelo RH

Márcia Geibel, da área de Gestão Empresarial, apaixonada por processos, e Jaqueline Sperka, de Gestão de Pessoas, encantadas por desenvolvimento humano compartilham o foco em resultados e a paixão por desenvolvimento de pessoal, dando início à marca Geibel Sperka Recursos Humanos. “Toda empresa busca por profissionais que acreditam em uma proposta de valor que seja capaz de proporcionar seu crescimento, e o RH tem um papel fundamental neste processo, afinal, é preciso atrair talentos para que os resultados sejam alcançados”, afirmam as profissionais.



O objetivo de Geibel Sperka vai além de oferecer serviços às empresas, há também o projeto de futuramente oferecer serviços de mentoria, para auxiliar a população que deseja se inserir no mercado de trabalho, porém não possui condições financeiras para contratar assessoria privada. O projeto de filantropia pensado por Geibel Sperka é baseado em parcerias, e contará com oficinas para elaboração de currículos e técnicas de aperfeiçoamento de entrevista de emprego.



Segundo elas, o mercado para profissionais de Recursos Humanos está em alta e há grande demanda por colaboradores qualificados. As áreas mais procuradas são seleção e recrutamento, treinamento e desenvolvimento, pois ajudam a trazer diferencial para as empresas, crescendo cada vez mais no mercado, conquistando clientes da região de Araucária e também em outros estados, como Santa Catarina. “A gestão de pessoas é o serviço chefe da empresa, uma estratégia gerencial, que engloba práticas de bem-estar e retenção dos talentos qualificados para exercer suas funções com autonomia e competência em um ambiente empresarial humanizado e agradável para todos”, pontuam.



“O foco da Geibel Sperka está em entender as relações humanas e entregar soluções adaptáveis para obter os resultados esperados, além de “entender as necessidades e dores do cliente, que é o primeiro passo para atender suas expectativas”, conta Jaqueline. Ela diz ainda que a humanização no ambiente empresarial vem crescendo cada vez mais, fazendo com que os recursos humanos tenham se tornado foco de atenção. “Em um mercado cada vez mais competitivo, as características e habilidades pessoais são o que diferenciam esses profissionais”, acrescenta.



Os atendimentos são feitos através do site www.geibelsperka.com, e pelo whatsapp (41) 99763-4988. Você também pode acompanhar pelo Instagram (@geibelsperka).

Como a empresa pode ajudar?

Recrutamento e Seleção:

• Definição de perfil, por meio de engenharia dos cargos;

• Divulgação, entrevistas técnicas e comportamentais;

• Avaliação de perfil;

• Parecer final do processo seletivo.

Implantação e reestruturação de departamento utilizando processos e ferramentas como:

• Elaboração de documentos internos, organograma;

• Fluxograma, descrição de função, engenharia de cargos;

• Sistema de cartão ponto;

• Sistema de folha de pagamento;

• Orientações em geral e assessorias trabalhistas.

Gestão e Criação de programas que proporcionam saúde, bem-estar e retenção de talentos por meio dos seguintes processos:

• Onboarding e Offboarding;

• Plano de cargos e salários;

• Avaliação de desempenho;

• Pesquisa de clima organizacional;

• Gestão de benefícios; Assessoria na implantação dos programas de Medicina e Segurança do trabalho;

• Programas de endomarketing e organização de eventos comemorativos.

Desenvolvimento Humano e Organizacional por meio de:

• Mapeamento de perfil comportamental, utilizando a

ferramenta DISC;

• Desenvolvimento de lideranças;

• Treinamento de equipes;

• Desenvolvimento de carreira, orientação vocacional;

• Coaching e mentoring

Foto – Divulgação

Texto: Redação