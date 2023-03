Marista Lab: 5 dicas para de organização para estudantes

Coordenadora dá dicas para estruturar um hábito de estudo diário, realizar tarefas e organizar a mochila.

Conseguir se organizar para desenvolver uma rotina de estudos pode ser um desafio para muitos estudantes. Organizar alguns itens com antecedência e preparar mochila e material de estudos pode ajudar a tornar o dia a dia mais tranquilo e produtivo.

Rosangela Dambroski dos Santos, coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, explica que as coisas práticas por vezes podem tirar o tempo e o foco do que é realmente importante, como o tempo de estudo e de lazer. O início do ano letivo é um bom período para começar novos hábitos e já otimizar o tempo para dar conta de tudo com qualidade.

Confira as dicas para organizar uma rotina de estudos diário:

Organize a mochila: se habituar a separar os materiais didáticos do dia pode ajudar muito. Por isso, coloque na mochila os materiais necessários de acordo com a grade horária (horário das aulas).

Estabeleça uma rotina diária de estudos: para isso, separe 1 hora do dia para retomar os conteúdos do material didático, de preferência na sequência que foram enviados.

Faça as questões completas: é importante ler mais de uma vez os enunciados e as respostas elaboradas, de modo a garantir a escrita completa e correta, de acordo com a norma culta.

Mantenha o capricho: uma dica é, por exemplo, usar a régua para passar o traço e separar as questões. Além disso, capriche na letra.

Anote as dúvidas: lembre de anotar eventuais dúvidas que surgirem quando estiver fazendo a tarefa ou estudando para esclarecer com o professor na próxima aula.

