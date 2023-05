Marista Lab: 5 formas de estudar para o vestibular com ChatGPT

A reta final do Ensino Médio pode trazer ansiedade para os estudantes que vão prestar provas como vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Testar o conhecimento adquirido ao longo dos anos e equilibrar o lado emocional e físico pode ser bastante desafiador. No entanto, há muitas ferramentas que podem ser usadas a favor do aluno, assim como a inteligência artificial, por exemplo.

Para a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, a preparação, equilíbrio e inovação são palavras-chaves para esse período. “Nós reforçamos sempre com os estudantes a importância de equilibrar os estudos com atividades físicas e descanso mental, pois é uma combinação que traz melhores resultados. Além disso, usar as novas tecnologias a favor do estudante também é importante, para que seu tempo seja otimizado e potencialize o que aprendeu em sala de aula”, analisa.

Inteligência artificial

A inteligência artificial não é nova, mas o ChatGPT, modelo de linguagem generativa, criado pela OpenAi certamente ganhou destaque nesse ano. A ferramenta tem grande potencial no apoio aos estudantes, pois pode responder dúvidas, auxiliar na organização de tabelas de estudo, na formulação de questões a partir de palavras-chave e na busca de perguntas e respostas de provas anteriores, por exemplo. No entanto, é importante ressaltar que o Chat GPT não deve ser a única fonte de estudo utilizada pelos alunos. Ter responsabilidade e cautela é fundamental, reforça Rosângela. As informações fornecidas devem ser sempre verificadas e confirmadas por fontes confiáveis, além disso é válido lembrar que a plataforma só tem dados atualizados até setembro de 2021.

Confira 5 maneiras de otimizar os estudos com o ChatGPT

1- Revisar os últimos vestibulares é uma das funcionalidades do Chat GPT, permitindo que você saiba quais foram os assuntos mais cobrados nas últimas provas. Isso pode ser útil para estudar e praticar perguntas e respostas de provas anteriores.

2- Revisar os tipos de perguntas comuns em vestibulares pode ser uma boa forma de praticar e se preparar para a prova. O Chat GPT pode ser usado para responder a essas perguntas e receber feedback sobre as respostas.

3- Entender conceitos difíceis: se você está com dificuldades para compreender um conceito específico, pode usar o bate-papo do Chat GPT para receber uma explicação clara e objetiva;

4- Usar o Chat GPT para criar tabelas de estudo pode ser uma opção útil, basta inserir os itens desejados e a ferramenta irá gerar uma lista sobre o assunto escolhido. No entanto, para obter melhores resultados, é importante elaborar uma boa pergunta que oriente a busca, como por exemplo: “Crie um guia de estudos em Biologia Molecular para alunos do terceiro ano do ensino médio, com 3 links de vídeo e 10 links de texto em cada tema”.

5- Elaborar listas de exercícios: o Chat GPT pode ser utilizado para gerar listas de exercícios com base em um texto específico escolhido. Basta inserir o texto e a ferramenta irá gerar problemas para praticar e aprimorar seu conhecimento sobre o assunto;

Edição n. 1361