Marista Lab: 7 filmes e séries para aprender e se divertir durante as férias

Títulos ajudam a ampliar o repertório cultural de crianças e adolescentes e criar momentos de conexão em família

Férias são uma ótima maneira de descansar e recuperar energias após um ano de estudos. Aproveitar o período para aumentar o conhecimento cultural de crianças e adolescentes assistindo a filmes e séries pode ser uma boa opção.

Diversos títulos abordam temas históricos e contemporâneos permeados por entretenimento, explica a coordenadora de Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos. Filmes e séries podem contribuir muito com o aprendizado das crianças e adolescentes, trazendo repertório, debates e também ajudam a estreitar relações familiares.

Confira 7 filmes e séries para relaxar e aprender durante as férias:

Wonka: estreia de dezembro nos cinemas, o filme narra a juventude do jovem Willy Wonka, criador da famosa Fábrica de Chocolates, cujas aventuras marcaram diferentes gerações.

Indiana Jones and the Dial of Destiny: título recém-chegado ao serviço de streaming, o novo filme da série Indiana Jones mostra o protagonista aproximando-se da aposentadoria e lutando para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado.

Elementos: em uma cidade onde os habitantes de fogo, água, terra e ar convivem, uma jovem mulher flamejante e um rapaz que vive seguindo o fluxo descobrem o quanto eles têm em comum.

Séries

Invasão Secreta: questiona a vivência pacífica e recheada de ficção científica ao mostrar um grupo de alienígenas em busca de um novo planeta para viver e as consequências extremas da não aceitação.

Caverna de Petra: a série trata de sentimentos complexos e perpassa temas importantes, como o cuidado com o meio ambiente.

A Vida em Nosso Planeta: esta série documental inovadora mostra a extraordinária jornada para vencer, se adaptar e sobreviver na Terra ao longo de bilhões de anos.

Quintal TV: com uma linguagem atraente e leve, propõe debate de um tema diferente por episódio, como alimentação, fake news e sustentabilidade.

Edição n.º 1394