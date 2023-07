Marista Lab: Como escolher a profissão certa?

O Ensino Médio é um momento agitado na vida de qualquer jovem e também de grandes decisões. Selecionar uma carreira é uma dessas escolhas importantes e pode ser uma das mais difíceis.

De acordo com a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, algumas dicas para ajudar estudantes a escolher a profissão certa incluem avaliar seus interesses, habilidades e valores, fazer pesquisas sobre diferentes carreiras e conversar com pessoas que trabalham nessas áreas. Além disso, estagiar ou fazer trabalho voluntário pode dar uma boa ideia do que esperar. E vale lembrar que sempre será possível mudar de carreira no futuro, alerta Rosângela.

Autoconhecimento: Antes de tomar qualquer decisão, é fundamental se conhecer. Avalie seus interesses, paixões, habilidades e valores pessoais. Faça uma lista de atividades que você gosta de fazer e reflita sobre como elas podem se relacionar com diferentes áreas profissionais. O autoconhecimento é o ponto de partida para encontrar uma profissão que seja adequada para você.

Pesquisa: Dedique tempo para pesquisar e explorar as diversas opções de carreira disponíveis. Converse com profissionais que atuam nas áreas de seu interesse, busque informações sobre as atribuições, perspectivas de crescimento, ambiente de trabalho e requisitos educacionais de cada profissão. Isso ajudará a ampliar seu conhecimento e fornecerá uma visão mais clara sobre as opções disponíveis.

Estágios e experiências: Considere a possibilidade de realizar estágios, participar de programas de voluntariado ou obter experiência prática nas áreas de seu interesse. Isso permitirá que você vivencie o ambiente de trabalho, tenha um contato direto com profissionais da área e obtenha insights sobre o dia a dia da profissão. Essas experiências podem ajudá-lo a tomar uma decisão mais informada e realista.

Consulte orientadores e profissionais: Busque orientação de profissionais de carreira, conselheiros educacionais ou mentores. Eles possuem conhecimento especializado e podem oferecer conselhos valiosos com base em sua experiência. Compartilhe suas dúvidas, inseguranças e interesses com eles, e aproveite a oportunidade para esclarecer questões e obter informações relevantes.

Flexibilidade e adaptação: Lembre-se de que a escolha de uma profissão não é necessariamente uma decisão definitiva para o resto da vida. As carreiras evoluem, novas oportunidades surgem e seus próprios interesses podem mudar ao longo do tempo. Esteja aberto a adaptar-se e buscar aprendizado contínuo. O importante é escolher uma profissão que se alinhe com seus objetivos e valores atuais, sabendo que você pode reavaliar suas escolhas no futuro.

Edição n. 1369