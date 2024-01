Marista Lab: Como manter a rotina de leituras nas férias

A leitura ajuda a aumentar as capacidades analíticas e de resolução de problemas

Mesmo com a rotina mais tranquila das férias, continuar com o hábito de leitura é fundamental. Além de ser uma atividade prazerosa, ainda é uma forma de ajudar os adolescentes a reduzir o uso das telas durante esse período.

A coordenadora de Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, explica que é em casa que os filhos aprendem a apreciar um bom livro. “O exemplo dos pais é fundamental, por isso, é essencial que os pais incluam e mantenham o hábito da leitura como parte do cotidiano”, explica.

Por que ler é importante?

A leitura contribui significativamente para o desenvolvimento da mente dos jovens, contribuindo para aumentar suas capacidades analíticas e de resolução de problemas. Também aumenta sua base de conhecimento e ensina empatia, auto-reflexão e habilidades de comunicação. “Ler é um hábito muito saudável e ainda ajuda a promover um momento de descanso e relaxamento”, complementa a coordenadora.

Confira algumas dicas para ajudar a tornar a leitura um hábito durante as férias escolares:

Pense em um plano

Você pode pensar junto com os seus filhos como a leitura será incluída no cotidiano, como definir uma meta de 20 minutos, no mínimo, por dia, por exemplo. Outra sugestão é ler em momentos específicos, por exemplo, logo após o almoço ou antes de dormir.

Seja exemplo

Tornar a leitura um hábito, especialmente durante as férias, começa com os pais. Você pode ajudar o seu filho a escolher um livro que encaixe na sua faixa etária.

Sugira um tema

Se seu filho estiver em dúvida sobre o que escolher, você pode sugerir um tema como livros sobre mistério, aventura e ciência. Isso aumentará o seu repertório e o fará conhecer diferentes autores e narrativas.

Tire a pressão

Lembre que as férias também são para relaxar. Por isso, um dos melhores conselhos é aliviar a pressão. Um pouco de leitura é melhor do que nenhuma leitura, mas precisa ser uma atividade agradável.