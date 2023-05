Marista Lab: Dia Mundial da Internet – filmes e séries para ver com adolescentes

Pais de adolescentes sabem sobre a importância de orientar os filhos sobre segurança e os desafios no ambiente digital. No entanto, puxar essa conversa pode não ser muito fácil. Assistir filmes e séries que tratam sobre o universo da internet é uma forma mais lúdica de trazer o tema para a reflexão.

Além do diálogo, a orientação sobre segurança no ambiente digital é essencial. Isso porque, apesar da internet oferecer ótimas oportunidades de aprendizagem e diversão, é preciso cuidar da integridade e proteção dos dados dos adolescentes.

“Atualmente, é preciso ser um cidadão offline e online. As regras de convivência, educação, segurança e cuidado valem para os dois ambientes. É preciso orientar e capacitar as crianças e jovens para saberem atuar com responsabilidade no real e no virtual, sem exceções”, afirma a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos.

Que corpo é esse? Internet e mídia (segunda temporada)

A segunda temporada trata, de forma lúdica, sobre o uso consciente da internet. A série se divide em três faixas etárias (até 7 anos, de 8 a 14 anos e de 14 anos em diante) e acompanha as histórias dos irmãos ​Ariel, Dandara, ​Thainá, Cauã, Chris, seus pais e seus amigos.

Onde assistir: YouTube

Coded Bias

Esse documentário investiga o viés nos algoritmos depois que a pesquisadora do MIT Joy Buolamwini descobriu falhas na tecnologia de reconhecimento facial.

Onde assistir: Netflix

Privacidade Hackeada

O documentário investiga como a empresa de análise de dados Cambridge Analytica se tornou o símbolo do lado sombrio das redes sociais após a eleição presidencial de 2016 nos EUA.

Onde assistir: Netflix

Black Mirror- Queda Livre (temporada 3, episódio 1)

O episódio apresenta um cenário onde os personagens vivem em uma vida baseada em curtidas e avaliações, as notas variam entre 0 e 5. Quanto maior a nota, mais bem vistas as pessoas são e consequentemente, mais oportunidades terão. Em contrapartida, quanto menor a nota, as pessoas têm menos oportunidades e não são bem-vistas.

Onde assistir: Netflix

O Dilema das Redes

No documentário, uma série de especialistas em tecnologia do Vale do Silício soam o alarme do perigoso impacto das redes sociais na democracia e na humanidade como um todo.

