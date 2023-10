Marista Lab: Guerra na Ucrânia e terremotos podem ser cobrados no Enem

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é comum que os estudantes se deparem com alguns temas e conceitos-chave de cada disciplina. No caso da prova de geografia, é especialmente importante estudar temas atuais, como a Guerra da Ucrânia e os terremotos no Afeganistão e na Turquia, por exemplo.

A prova de geografia aparece dentro do caderno de Ciências Humanas e suas Tecnologias, no primeiro dia de provas. A coordenadora de Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, lembra que uma forma de ter mais tranquilidade é conhecer os principais conceitos geográficos como território, região, paisagem e lugar.

Território e região

O território é uma forma de apropriação em que existe uma área delimitada e que, dentro dela, alguém pode exercer poder. “O Enem costuma trabalhar a questão da nação-estado, então o exame pode fazer um paralelo com o território indígena, que são demarcações de território”, explica a coordenadora.

Já a região, ou regionalização, é a classificação ou divisão de um território, com um país, cidade e estado, considerando critérios socioeconômicos, histórico-culturais ou naturais.

Paisagem e lugar

Nas paisagens que o Enem traz, será cobrado o que o candidato consegue ver em uma imagem, paisagem ou fotografia. Já o lugar é relacionado à convivência e ao pertencer à determinada localidade. A coordenadora ressalta que as questões podem fazer relações com a diversidade cultural do planeta Terra, por exemplo.

No caso da geopolítica, são comuns perguntas relacionadas ao meio ambiente, mas a Guerra da Ucrânia também deve ser cobrada. “Podem haver relações entre as fontes de energia da Rússia para o restante da Europa, petróleo, gás natural, fertilizantes, abordando a questão do conflito”, opina Rosângela.

Mesmo que há algum tempo o Enem não aborde terremotos, há grande chance do tema ser cobrado este ano, por conta dos recentes abalos no Afeganistão e Turquia. As perguntas costumam abordar os impactos dos agentes externos e internos e a localização, como as placas tectônicas e o Círculo de Fogo.

