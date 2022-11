Matergi adere a campanha Novembro Azul e terá ação especial no sábado (19)

A campanha Novembro Azul foi lançada no Brasil desde 2011 e tem como foco esclarecer a população sobre o câncer de um modo geral e as doenças cardiovasculares, além de fazer um trabalho voltado especificamente para a saúde do homem. Também mostra a importância da realização de consultas e de exames de rotina, quebrando alguns preconceitos a respeito da realização de determinados exames e estimulando os homens a manterem uma rotina que promova a saúde e bem estar.

A Matergi Materiais de Construção, buscando ajudar nessa conscientização da sociedade, aderiu a campanha e irá realizar uma ação especial no próximo sábado (19/11), no horário das 10h às 13h. Neste dia, a Barbearia Fino’s levará seus profissionais para realizar cortes de cabelos gratuitos, haverá brincadeiras com brindes doados pela Plastilit e ainda uma exposição de acessórios masculinos da Prata e Estilo. “Todo mundo está convidado a participar deste sábado animado e também de muita conscientização”, convida Elenise Gipiela, diretora administrativa da Matergi.

O evento acontecerá na sede da loja, localizada na Avenida Archelau de Almeidas Torres, 2600, jardim Iguaçu.