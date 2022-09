Med Prev Araucária é uma alternativa para quem não tem plano de saúde

Cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de plano de saúde, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Apesar de ser um número expressivo, não representa nem 25% da população. Isso porque infelizmente, diante da realidade econômica do país, para muitos, ter plano de saúde é um luxo.

Com as constantes crises, o brasileiro, muitas vezes, não consegue manter qualquer custo adicional no seu orçamento e acaba recorrendo ao sistema público de saúde, onde obter o tratamento adequado pode demorar um pouco mais que o ideal. Mas o que muitos não sabem, é que existe uma alternativa para fugir do SUS, que oferece consultas médicas e odontológicas, exames e cirurgias, por preços que cabem no orçamento familiar.

Estamos falando da Med Prev, que não é um plano de saúde e tampouco um cartão de desconto. Trata-se de um instituto que atua com agendamentos médicos de forma ágil e fácil, garantindo o direito à saúde para pessoas que não possuem convênio médico. Na Med Prev o usuário pode fazer consultas médicas e odontológicas, exames e realizar outros procedimentos, com até 70% de desconto e parcelamento em até 12 vezes. Isso mesmo! Preços bem acessíveis e com facilidade de pagamento!

Para facilitar a vida dos usuários, em Araucária a Med Prev possui duas unidades e conta com um amplo cadastro de profissionais das mais variadas áreas da medicina. O atendimento do paciente é feito tanto em consultórios quanto em clínicas particulares, com o mesmo nível de qualidade na prestação de serviços como se fossem planos privados ou atendimentos particulares.

Não perca mais tempo!

Após conhecer todas as vantagens que a Med Prev oferece, o que você está esperando? Agende logo aquele check-up que há tempos vem planejando, com preços bem acessíveis.

As unidades da Med Prev Araucária estão nos seguintes endereços: Avenida Victor do Amaral, 33 – Centro, próximo à Praça Dr Vicente Machado; e Rua Fernando Suckow, 33 – Centro. O atendimento é de segunda a sexta–feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Mais informações e agendamentos de consultas e exames pelos fones 3552-5257 ou pelo WhatsApp 99710-6333. Visite também o site https://saude.medprev.online/araucaria/ e conheça mais sobre o Instituto.

Maurenn Bernardo