Med Prev Araucária reforça a importância da prevenção do câncer de próstata

Estamos no Novembro Azul, um mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. Neste ano de 2023, a campanha do INCA – Instituto Nacional do Câncer e do Ministério da Saúde está focada no cuidado com a saúde do público masculino e a prevenção do câncer, especialmente o de próstata, segunda doença que mais mata homens no mundo.

É sabido que por falta de informação, preconceito e até vergonha, muitos homens deixam de fazer exames que poderiam detectar o câncer de próstata a tempo de curá-lo. Prevenção e tratamentos bem-sucedidos, que dependem em boa medida da detecção precoce, são a chave para frear as estatísticas de milhares de mortes todos os anos, causadas por esta doença, e também todas as outras que afetam os homens.

A campanha Novembro Azul vem justamente para fazer um alerta a respeito da necessidade da realização de exames preventivos. Nesse cenário, a Med Prev Araucária pode ser uma aliada importantíssima. O Instituto trabalha com uma extensa lista de exames, desde os mais simples até os mais complexos, com descontos que podem chegar a até 70%. São vários exames de imagem disponíveis em diversas clínicas credenciadas, como raios-X, ecografias, mamografias, ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, eletrocardiogramas, eletroencefalogramas, entre outros.

A facilidade na hora do pagamento também permite que todas as pessoas tenham acesso a consultas com vários especialistas e também exames e demais procedimentos, podendo parcelar em até 12 vezes.

Além dos preços acessíveis, a Med Prev Araucária se destaca pela agilidade nos agendamentos. Os contatos com o Instituto podem ser feitos através do telefone (41) 3552 – 5257, WhatsApp (41)99710-6333, site (aqui) ou pelo aplicativo Med Prev, disponível para download no APP Store ou no Google Play.

O cliente ainda pode comparecer presencialmente nas unidades da Med Prev em Araucária: Avenida Victor do Amaral, 33 — Centro, próximo à Praça Dr Vicente Machado; e Rua Fernando Suckow, 33 — Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Edição n.º 1388