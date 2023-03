Mês de abril já começou bem, com 0% de probabilidade de chuva e com muitas nuvens para a criançada adivinhar as formas.

Essa sexta-feira (31/03) teremos mínima de 15° e máxima de 26°, com rajadas de ventos a 25 km/h. No sábado (01/04), dia da mentira, a mínima é de 16° e a máxima de 25°, com os ventos chegando a 35 km/h. No domingo (02/04) a temperatura diminui, a mínima será de 13° e a máxima de 22°, com a ventania de 36 km/h.

Foto: Raquel Kriger de Paiva.