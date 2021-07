Ministério da Saúde confirma novo lote com 332,9 mil vacinas contra a Covid-19 ao Paraná

Foto: Américo Antonio/SESA

O Ministério da Saúde confirmou na tarde de quinta-feira, 29 de julho, o tamanho do novo lote de vacinas contra a Covid-19 destinadas ao Estado. São 332.980 imunizantes, 256.580 destinados à primeira aplicação (77%). Ainda não há data de chegada. O rito seguirá o mesmo, com envio direto para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e distribuição célere aos municípios após a organização e checagem.

O lote é composto de 180.180 vacinas Comirnaty, da parceria Pfizer/BioNTech, e 152.800 da CoronaVac (Butantan/Sinovac), sendo metade D1 e metade D2, uma vez que o intervalo de aplicação desse imunizante é de apenas 21 dias. Todas as primeiras aplicações serão destinadas ao calendário por faixa etária, dentro da previsão de completar a vacinação em adultos já em agosto.

O Paraná recebeu nesta semana 649.420 doses. Em 24 horas, todas as D1 foram direcionadas aos municípios, que já retomaram a vacinação. A última remessa, com 118.170 doses, que chegou ao Paraná às 20h30 de quarta, já está nas 22 Regionais de Saúde. As demais serão distribuídas assim que a data de vacinação de segunda dose se aproximar.

De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, atualizado em tempo real pelos municípios, até o final da manhã desta quinta 7.869.688 doses tinham sido aplicadas no Estado. 5.968.661 paranaenses receberam ao menos uma dose de vacina, representando 68,4% da população adulta. Entre as que completaram o ciclo imunológico, foram 2.201.226 pessoas, um quarto da população vacinável.

CALENDÁRIO

O Governo do Estado vai vacinar todos os paranaenses adultos com a primeira dose ou dose única até 30 de setembro. A expectativa é de alcançar no próximo mês 80% desse público.

Texto: Agência de Notícias do Paraná