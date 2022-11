Missa de Ação de Graças celebrará os 104 anos da Recuperação da Independência da República da Polônia

O Núcleo da Braspol Araucária convida a população araucariense para participar de uma Missa de Ação de Graças pelos 104 anos da Recuperação da Independência da República da Polônia (1918-2022). A missa será no domingo (20/11), às 10h, no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro. O celebrante será o Padre André Marmielicz e haverá participação dos corais Dzien Polski e Vozes da Paz, com regência do maestro Eduardo Gaioski.

Além da Missa de Ação de Graças, a Representação Central da Comunidade Brasileiro Polonesa do Brasil – Núcleo Araucária, realiza, até o dia 30/11, uma exposição das bandeiras da Polônia, do Brasil, do Paraná e de Araucária, no saguão da Prefeitura Municipal de Araucária, para relembrar a data.

O que diz a história

O Dia da Independência da República da Polônia é comemorado em 11 de novembro. De acordo com a história, após 123 anos de ocupação, a Polônia recuperou sua independência em 1918, trazendo um clima de euforia nas ruas das cidades polonesas. Neste dia, a Alemanha assinou uma trégua e o Conselho de Regência da Polônia entregou a Jozef Pilsudski o poder civil e militar.

A recuperação da independência foi possível graças à persistência e sacrifícios da parte ativa da população polonesa, que durante os tempos de ocupação transmitiu às novas gerações de poloneses o amor e a conservação da língua e cultura polonesa nacional. O mês de novembro de 1918 marcou o início da reconstrução da Polônia independente, da luta pelas suas fronteiras e pelo reconhecimento internacional.

O fim da primeira guerra mundial não significou ainda a paz para os poloneses: os conflitos com os países vizinhos e a guerra com a Rússia Bolschevica nos anos 1919-1920 exigiram muitos sacrifícios em prol da pátria recém-recuperada. Apesar das dificuldades externas causadas por mais de 120 anos de ocupação estrangeira, os poloneses construíram com êxito um novo e moderno país. Infelizmente, a explosão da segunda guerra mundial em 1939 anulou, por quase meio século, o sonho da liberdade.

O Dia da Independência é comemorado desde 1920, e foi reconhecido como Data Nacional em 1937. Proibida durante a ocupação nazista e nos tempos do regime comunista, voltou a ser celebrada no ano de 1989.