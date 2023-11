Montanhista Renato Silva sobe o Monte Roraima e fala sobre o prazer em se desafiar

O técnico em mecânica industrial Renato de Paula e Silva é um apaixonado por esportes e aventura. Avesso à rotina e fã da natureza, iniciou sua vida no montanhismo há cinco anos e vem acumulando aprendizados subindo montanhas na região de Curitiba e também de outros estados. Recentemente decidiu desafiar a si mesmo, subiu ao Monte Roraima, a maior montanha plana do mundo, situada na tríplice fronteira entre o Brasil, Venezuela e Guiana.

Foram dias de caminhada, dormindo em barracas e encarando mais de 2,8 mil metros de altura, ainda assim, uma vista de tirar o fôlego. Para esse desafio, Renato enfrentou meses de preparação e planejamento. Ele integrou o grupo de 14 pessoas que, acompanhadas por um guia, realizaram a aventura dentro do parque nacional, com a organização das empresas N.A. Trekking e Mammuth Adventure.

“Eu subi na maior montanha do mundo, com topo no formato mesa. Cheguei lá e fiquei orgulhoso em poder erguer a bandeira de Araucária no cume da montanha, era uma ideia que eu tinha em mente fazia tempo, porque sempre vejo montanhistas levando as bandeiras das suas cidades. Dessa vez, por ser uma das montanhas mais importantes do mundo, fiz questão de levar a bandeira de Araucária”, comentou o montanhista.

E como diz uma das frases motivacionais mais famosas, que usa a montanha como metáfora, “as pessoas não decidem se tornar extraordinárias, elas decidem realizar coisas extraordinárias”. Renato se encaixa nessa metáfora e já planeja uma aventura ainda mais desafiadora. “Meu objetivo maior é subir a maior montanha das Américas e da Cordilheira dos Andes, o Aconcágua, com 6.962 metros de altitude. Até chegar o dia, vou ter que me preparar muito bem, subindo outras montanhas e participando de provas de corrida, porque o montanhismo exige dedicação e persistência”, comentou Renato.

No topo do Monte Roraima, Renato exibe com orgulho a bandeira de Araucária

