Moradora de Araucária sofre com golpe do “falso aluguel” envolvendo sua residência

Mudanças são difíceis, demandam tempo e muito dinheiro. Já imaginou você pagar uma parte do aluguel de uma casa para “segurá-la”, e quando chega no local já tem alguém morando? É o que vem acontecendo com algumas pessoas do município que estão sendo vítimas do chamado “golpe do aluguel”. O golpista age da seguinte forma: publica um anúncio da locação da casa no Facebook e partir daí as pessoas começam a entrar em contato com o suposto proprietário do imóvel. Quando a vítima se interessa, acaba fechando o acordo, efetua o pagamento, mas quando chega na “nova casa”, o proprietário real está lá e sem entender nada.

Legenda: Print da conversa entre o golpista e a vítima.

Lourdes, dona de um desses imóveis, entrou em contato com a redação do Jornal Popular para relatar os problemas que vem enfrentando por conta desses golpistas. Ela diz que tem se tornado comum ver chegar pessoas com malas e caminhão de mudança na sua casa e é sempre uma dor de cabeça explicar o mal entendido, tanto para ela quanto para a pessoa que “alugou” o imóvel. A moradora afirma que já registrou boletim de ocorrência, porém as visitas inusitadas não pararam.

“O golpista anuncia minha casa sempre com telefones diferentes, posta foto da fachada e o meu endereço, que fica no bairro Porto das Laranjeiras, usando fotos do interior de outra casa. Os interessados entram em contato com o suposto dono do imóvel, fecham o negócio e o golpe se configura. É um constrangimento tanto para mim quanto para a pessoa que cai no golpe e isso também coloca em risco a minha segurança, pois alguém pode ficar irritado e querer me prejudicar por achar que tenho envolvimento no golpe”, lamenta a moradora.

Lourdes acredita que um dos caminhos para tentar coibir a ação dos golpistas possa ser a denúncia, ou seja, quando a pessoa se deparar com anúncios desse tipo nas redes sociais, deverá salvar o número do telefone e denunciar a publicação. Muitos estão sendo prejudicados e perdendo dinheiro com toda essa situação”, declara.

Caí no golpe, e agora?

E se você foi vítima do golpe do “falso aluguel”, compareça a uma Delegacia de Polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. É importante levar documentos que possam auxiliar na investigação criminal, como capturas de tela, comprovantes de transferência bancária, entre outros.

Foto: Divulgação.