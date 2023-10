Moradora de área rural está doando 6 cachorrinhos vira-latas

A moradora Deisy Petruy da Estrada Campo Tomas, área rural de Araucária, está doando 6 filhotes de cachorro, sendo quatro machos e duas fêmeas.

Deisy conta a história que a mãe dos cachorrinhos foi abandonada próximo a um ponto de ônibus, começou a sofrer maus tratos de algumas crianças, por isso ela resolveu cuidar dela, e descobriu que a cachorra estava prenha.

Entretanto, quando chegou a época de dar à luz aos filhotes, a cachorrinha começou a ficar muito agitada. Ao levar ela à clínica veterinária, o médico disse que seria preciso realizar uma cesariana para que os filhotes pudessem nascer.

Posteriormente, foi descoberto que dois filhotinhos haviam morrido, mas felizmente os outros 8 filhotes nasceram saudáveis. Duas cachorrinhas já foram doadas, agora resta mais seis para a doação. Eles não possuem raça definida, mas a mãe deles é dócil, tem porte médio e é de cor preta.

No último dia 22 de setembro os cachorrinhos fizeram 2 meses de vida, e todos já estão vacinados. Com todo o trauma que passou, a mãe deles não produziu leite, com isso Deisy cuidou e deu mamadeira aos filhotes.

Quem quiser adotar um “amiguinho de pelos”, é só entrar em contato com a Deisy pelo número (41) 99896-8899.