Moradores da área rural estão na bronca com a Copel

Copel e Prefeitura analisam o que pode ter ocorrido na região, que provocou a queima de inúmeras lâmpadas. Foto: Marco Charneski

Moradores do Rio Abaixinho, Boa Vista, Guajuvira de Cima e demais localidades da região, estão na bronca com a Copel. Segundo eles, a falta de investimentos no setor de iluminação deixa a desejar e submete as comunidades a constantes quedas de energia, queima de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, além de outros transtornos. “Frequentemente a gente fica no escuro por aqui. Na semana passada não foi diferente, caiu a energia de forma muita estranha. Foram quatro dias seguidos de quedas, sempre no mesmo horário, por volta das 18 horas, e pra variar, muitos tiveram alguns aparelhos de dentro de casa queimados por conta das oscilações”, reclamou um morador.

Outro morador comentou que em uma das quedas, a situação foi ainda mais grave, deixando quilômetros da rodovia totalmente no escuro. “Incontáveis lâmpadas da rua queimaram e isso deve ter dado um baita prejuízo para a Prefeitura. Foi muita coisa, nem deu pra contar a quantidade de lâmpadas que queimaram. Eu acho que a Prefeitura não vai conseguir repor todas essas lâmpadas tão cedo. Mais um transtorno para nós”, disse.

Sobre a situação, a Secretaria Municipal de Urbanismo informou que está completando o levantamento sobre o impacto do que ocorreu na região. A SMUR confirmou que muitos moradores do Rio Abaixinho, Boa Vista e Guajuvira de Cima (áreas nas imediações da rodovia do Xisto) entraram em contato para relatar trechos inteiros com iluminação pública danificada. Esses relatos, registrados via Disk Iluminação Pública (3614-1453), apontaram para quedas de energia na última terça, quarta, quinta e sábado, sempre por volta das 18h20.

A Prefeitura disse ainda que vai solicitar informações para a Copel sobre possíveis causas do ocorrido na região. Dentro do que é de sua atribuição, adiantou que está se preparando para as ações necessárias, visando regularizar a iluminação pública. Por fim, orientou que assuntos sobre fornecimento de energia ou outros impactos sobre as quedas ou falta de energia, devem ser tratados diretamente entre os consumidores e a Copel.

“Time em campo”

Interrogada sobre a questão, a Copel informou que “tem um time de profissionais em campo” para atender esta demanda, e que foi designada uma equipe de inspeção de redes para percorrer os circuitos da região e buscar as principais anomalias que possam estar causando estes desligamentos. Após o término das inspeções, a Copel disse que será traçado o plano de ação para realizar a manutenção e, se for o caso, registrar propostas de obras de melhoria.

Ainda conforme a empresa, clientes podem registrar queixas e pedidos de ressarcimento por meio dos canais oficiais da empresa https://www.copel.com/hpcweb/atendimento/. Reiterou também, que esse serviço na área rural está sendo realizado justamente por conta da reclamação dos consumidores.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021