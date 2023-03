Moradores do Centro reclamam dos ataques constantes sofridos por cachorro de rua

Moradores da região central de Araucária estão aflitos com a situação de um cachorro que ataca quem passa pela rua Jacob Dranka, próximo ao CMEI Jardim do Conhecimento. A população relatou que o animal já avançou em várias pessoas e alguns comerciantes trabalham de portas fechadas para evitar que o cachorro ataque os clientes, além de alguns entregadores evitarem descer na região por conta do medo.

Os moradores entraram em contato com a Prefeitura para solicitar auxílio, mas nesses casos, não existe um órgão responsável para recolhimento de animais. Ao contrário do que muitos acreditam, a Unidade de Vigilância de Zoonoses, que é um órgão da Divisão de Saúde Ambiental e do Trabalhador, não recolhe animais, sua função é a prevenção, monitoramento e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos.

A Guarda Municipal informou que em situações como essa é recomendável que a pessoa ligue diretamente na Secretaria do Meio Ambiente. No entanto, a GMA explicou que é possível sim fazer uma denúncia e solicitar o comparecimento de uma equipe no local para verificar a situação e, se for o caso, acionar o Meio Ambiente para possível retirada do animal das ruas.