Moradores do condomínio Spazio Campodoro realizam cantata de Natal

É sempre bom mostrar as crianças o verdadeiro espírito do Natal, ensinando aos pequenos o valor da amizade, da família, do amor e da inclusão social.

Visando isso, uma super cantata de Natal foi realizada pelos moradores do Condomínio Spazio Campodoro, localizada na Rua Papa João XXIII, no bairro Cachoeira.

O projeto aconteceu na última sexta-feira, 22 de dezembro, e foi organizado pelas moradoras Deise Damazio e Camila Langner.

Essa foi a primeira vez que a cantata de Natal foi realizada no condomínio, e contou com a participação das crianças que moram no local. A ação teve como objetivo trabalhar a inclusão social e a atividade em grupo.

No evento teve apresentação de músicas em grupo, além da apresentação solo da moradora Yorana, que descobriu seu dom para a música. Além disso, também teve a presença da Papai Noel e da Mamãe Noel.

“A cantata incentivou as crianças a não desistirem dos seus sonhos. E eu gostaria de agradecer aos pais dos pequenos por incentivarem seus filhos a participarem”, agradece a organizadora Deise.

Iniciativas como essa fazem com que o Natal seja ainda mais especial, proporcionando aos moradores uma experiência em comunidade visando um bem maior.

Victória Malinowski. Edição n.º 1395