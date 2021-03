Moradores do jardim Monalisa seguem insatisfeitos com obras de pavimentação

Compartilhe esta notícia:

Moradores reclamam que as calçadas e meios fios não respeitaram

as guias rebaixadas de algumas frentes de comércio. Foto: divulgação

Um problema apontado pelos moradores do jardim Monalisa, que já foi reportado por este periódico em janeiro deste ano, continua dando dor de cabeça. A reclamação diz respeito às obras de pavimentação das ruas, que incluem a execução de calçadas e meios fios. Segundo eles, a Prefeitura está colocando meios fios na frente de comércios localizados nas ruas Estanislau Haiduk e Thomaz Wolski, sem respeitar a guia rebaixada para entrada e saída de veículos. “Essas ruas tem perfil de comércio, então o projeto precisa respeitar as guias, têm que colocar via baixa e não alta como eles estão fazendo”, reclamou o presidente da associação de moradores”, Maicon Sulivan.

Os moradores também questionam as etapas do projeto de pavimentação, já que as calçadas e meios fios estão sendo executados antes do asfalto. “A rua tá uma bagunça, e eles já estão fazendo as calçadas. Não deveria ser o contrário?”, indagou um morador. O líder comunitário comentou ainda que já registrou reclamação na Ouvidoria da Prefeitura, pedindo explicações. “A Prefeitura diz que as calçadas estão no projeto e que se a empresa não fizer, não recebe pelo serviço. Eles nem sequer fiscalizam os serviços”, denunciou.

A Prefeitura de Araucária solicitou aos moradores que registrem, via Ouvidoria Geral do Município (0800-6451550 ou ouvidoria@araucaria.pr.gov.br), cada um dos trechos que estão sendo questionados, pois é preciso que cada caso seja avaliado de maneira individual. Disse que é importante esclarecer que, conforme aprovação no Alvará de Construção, há possibilidade de guia rebaixada quando há entrada para estacionamento dentro do terreno e para a garagem. Situações em que o veículo fica na área de circulação de pedestres (na calçada), não possuem autorização para a existência de guia rebaixada, porque não se trata, legalmente, de área de estacionamento.

Nas situações em que não consta a autorização no Alvará de Construção, a Prefeitura explicou que é possível o morador solicitar autorização para guia rebaixada na aba “Central da Cidadania”, do portal da Prefeitura (depois, selecionar a opção “Imóveis”) ou via aplicativo Atende.net. Dúvidas também poderão sanadas pelo WhatsApp (41)3614-1446 (Departamento de Urbanismo).

Pedido negado

A Secretaria de Obras informou ainda que, em uma solicitação de morador da região, foi negada a autorização para uma guia rebaixada porque ela seria ao lado do acesso para cadeirantes, porém a entrada para o estacionamento foi autorizada.

Neste pacote de obras estão contempladas ruas do Jardim Condor e do Jardim Monalisa. A área de pavimentação será de 22.552,04m² e área de recape 5.283,33m². Os recursos são do Paranacidade. A obra inclui a execução de calçadas e meios fios.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021