Ruas do Santa Eulália estão ficando bonitas. Foto: divulgação

As obras de recape que a Secretaria de Obras está executando nas ruas do jardim santa Eulália, bairro campina da Barra, renderam agradecimentos por parte dos moradores. “Todos ficaram muito contentes com a obra, e agradecemos à Prefeitura por mais esta benfeitoria no nosso bairro, que está ficando muito bonito”, destacou a associação moradores.

O recape está sendo concluído em quase todas as ruas da região do Campina da Barra. Uma parte dos serviços já tinha sido feita em 2020. A obra segue com equipes próprias da Prefeitura.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021