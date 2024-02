Moradores do Residencial Hortênsias fazem vakinha para ajudar cachorrinho com mandíbula fraturada

Na manhã deste sábado, 10 de fevereiro, um cachorrinho chegou no Condomínio Residencial Hortênsias, com uma fratura na mandíbula.

O Pipoca, como foi chamado pelos moradores, frequenta o local já faz alguns meses, ele ganhou o coração de todos com seu jeito carinhoso e brincalhão. Infelizmente, o doguinho apareceu com uma fratura na mandíbula, e os moradores não sabem como ele acabou se machucando.

Priscila Andrade, presidente do conselho dos moradores do condomínio, relata que ele teve uma atitude diferente do normal. “Quando o zelador e o porteiro do condomínio abriram a guarita, o Pipoca procurou abrigo lá dentro. Então os dois me chamaram e falaram que o cachorrinho estava chorando muito e com muita dor”.

Devido a essa situação, uma vakinha dentro do condomínio foi levantada para pagar a consulta no veterinário, e lá foi relatado que o Pipoca precisaria de uma cirurgia. E assim, devido ao alto custo da cirurgia, além de medicamentos e outros tratamentos, os moradores estão divulgando a vakinha para arrecadar mais dinheiro para conseguirem salvar o cachorrinho.

As doações para ajudar o Pipoca podem ser feitas via PIX pela chave 092.066.939-56. Para mais informações, ou em caso de alguma dúvida, entrar em contato com a Priscila pelo número (41) 99918-5003.