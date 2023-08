Moradores querem encontrar o dono de cachorrinha perdida

No último domingo (27/08), os moradores da Rua Mato Grosso, no Jd. Iguaçu, se depararam com uma cachorrinha perdida. Devido seu jeito dócil e sua aparência bem cuidada, eles acreditam que ela possa ter um tutor. Inclusive, uma das moradoras conta que ela até estava cheirosa quando foi encontrada.

Seus pelos são brancos e as pontinhas de suas orelhas são pretas, além disso, ao redor dos seus olhos também há uma coloração preta.

Se você sabe quem é o dono desta cachorrinha, entre em contato com o número (41) 99636-4240.