Morre dr. Paim, advogado araucariense, vítima de infarto

Araucária perdeu na madrugada desta terça-feira, 20 de abril, uma lenda viva da advocacia local. Floresba Paim Vieira, 77 anos, faleceu por volta das 3h10, em sua casa, vítima de um infarto fulminante.

Dr. Paim, como era mais conhecido, advogou durante 46 anos. Formado também em Economia, era um dos últimos expoentes vivos da chamada era de ouro do Direito araucariense. Foi contemporâneo a outras lendas da advocacia local como José Tadeu Saliba, Mozart de Quadros, Dicesar Beches, Ismael da Silva Matos, José da Costa Valim Filho, Odail Horácio, entre outros, que nos deixaram aos longo dos últimos anos.

Floresba Paim, mesmo com as inovações trazidas ao Direito, como peticionamento eletrônico, ainda resistia e seguia firme advogando. Em período pré-pandemia, ainda era visto constantemente pelos corredores do Fórum de Araucária em busca de informações sobre os processos que patrocinava e também participando de audiências.

Dr. Paim deixa esposa, quatro filhas, nove netos e três bisnetos. Seu velório será realizado entre 12h e 16h na capela mortuária do Cemitério Jardim Independência.