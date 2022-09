Morre o araucariense Amauri Chefer, pai do vereador Vagner Chefer

Araucária perdeu nesta segunda-feira, 5 de setembro, o senhor Amauri do Carmo Chefer, 67 anos, pai do vereador Vagner Chefer. Seu Amauri era uma pessoa muito conhecida e respeitada em Araucária e sua partida deixou todos consternados. Enquanto esteve nesse mundo, ele foi exemplo de retidão e postura e deixou um legado inestimável e uma lacuna imensa no coração de todos aqueles que tiveram a oportunidade de desfrutar da sua presença.

Uma mensagem emocionada de agradecimento ao pai foi postada pelo vereador nas suas redes sociais. “Hoje nos deixa aquele que foi o meu esteio, o meu porto seguro aquele que me conduziu e sempre me orientou, com carinho, no caminho que abracei. Você foi o melhor, meu pai, e jamais vou esquecer tudo que me ensinou, todo amor que me deu e o exemplo de homem que foi. Meu amor por você é eterno e não há morte que consiga enfraquecê-lo, e também minha saudade será eterna e inconsolável. Descanse em paz meu pai!”.