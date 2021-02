Morte trágica de irmãos em acidente de trânsito deixa família e amigos “sem chão”

Foto: divulgação

Carlos José Rybinski, 46 anos, e Moacir José Rybinski, 41 anos, dois pais de família, trabalhadores, honestos e humildes. Filhos únicos do seu Miguel e da dona Maria Teresinha. Ambos eram casados. Moacir tinha uma filha e Carlos tinha um casal de filhos. Famílias que foram destruídas na noite deste sábado, 27 de fevereiro, quando de forma trágica, os irmãos tiveram suas vidas ceifadas em um acidente de trânsito, provocado por um motorista irresponsável, suspeito de praticar racha. O motorista trafegava em alta velocidade, furou o sinal vermelho e atingiu em cheio o carro onde Carlos e Moacir estavam.

Os irmãos trabalhavam como serralheiros e instaladores de comunicação visual autônomos e estavam voltando de um serviço na cidade de Joinville (SC). Seguiam em direção à casa dos pais, no bairro Costeira, quando há poucas quadras para chegar, sofreram o acidente. Os equipamentos de trabalho ainda estavam no veículo. O que mais abalou amigos e familiares foi o fato de os dois terem vindo de Santa Catarina até Araucária, por rodovias perigosas, para perderem a vida em uma via alimentadora do município, que teoricamente não deveria representar perigo.

O acidente aconteceu por volta das 22 horas, no cruzamento da Avenida Archelau de Almeida Torres com a rua Capivari, no bairro Costeira. Os dois irmãos estavam num veículo Fiat Strada, que seguia pela Capivari, e foi colhido em cheio por um Fiat Palio, que descia pela Archelau. Com a força do impacto, o Fiat Strada foi arremessado contra o muro de uma casa que fica as margens da avenida. Dentro do Fiat Palio estavam três rapazes, que sofreram ferimentos, mas não correm risco de morte.

Tristeza profunda

A morte de Carlos e Moacir causou consternação entre os familiares e amigos. Muitas mensagens estão circulando nas redes sociais, de conforto e apoio à família. “Hoje, nossa família está com o coração rasgado! Perdemos duas pessoas, dois filhos, dois maridos, dois pais, dois tios, dois sobrinhos, dois padrinhos, dois primos, dois amigos…duas pessoas que foram tanto e tudo em nossas vidas! Deus, por favor, receba meus amados primos aí no céu. Deus, por favor, conforte o coração de meus tios. Deus, for favor, ampare minhas primas e seus filhos. Deus, por favor, nos dê forças! Tá difícil… tá muito difícil”, lamentou uma prima.

“Hoje foi um dia muito triste. Esses dois caras de coração enorme, honestidade inquestionável e inúmeras outras qualidades, partiram com violência. Meus mais sinceros sentimentos à família Rybinski. Que Deus possa confortá-los nesse momento de profunda tristeza. Um dia te encontro num lugar melhor ‘Bila’”, disse um amigo.

“Que domingo triste. É desolador receber a notícia que você não está mais aqui, velho amigo. Um cara alegre, divertido, sempre de bem com tudo e com todos. Muitas das melhores lembranças, das zoeiras mais engraçadas que tenho da adolescência no João Sperandio foram junto contigo, irmão. Hoje me despeço de um grande amigo, uma das melhores pessoas que já conheci. Vá em paz, fique com Deus querido amigo. Sempre lembrarei de ti com muito carinho”, comentou outro amigo.

Os corpos de Moacir e Carlos estão sendo velados na Capela da localidade rural de Lagoa Grande e o sepultamento está previsto para esta segunda-feira, 1º de março.