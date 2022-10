Mostra de Profissões da Unifacear Araucária será nesta quinta-feira (27)

Estudantes que desejam conhecer mais sobre cursos, áreas de atuação, funções e mercado de trabalho não podem ficar de fora

Se você está terminando o ensino médio e ainda não decidiu qual profissão seguir, não pode perder esta oportunidade! Nesta quinta-feira (27/10), a Unifacear irá promover uma Mostra de Profissões, no Campus Araucária, localizado na Avenida das Araucárias, 3803, bairro Thomaz Coelho. O evento acontece após dois anos de suspensão por causa da pandemia da Covid 19 e a expectativa é atrair um grande público, a exemplo de edições anteriores.

A feira das profissões tem como objetivo mostrar aos vestibulandos o universo acadêmico e profissional das carreiras. É uma excelente oportunidade para os estudantes que estão saindo do ensino médio e querem saber mais sobre o curso superior pretendido ou, principalmente, para os que ainda não decidiram que carreira seguir. “Os estudantes podem até idealizar questões a respeito de um curso e uma profissão, mas dificilmente saberão tanto a respeito do cotidiano, e na feira, isso pode ficar mais claro por conta do contato com pessoas que estão vivendo esse dia a dia”, explica a instituição.

Inscrição

A Mostra da Unifacear contará com estandes de cursos e profissões, palestras sobre mercado de trabalho, possibilidades de bolsas de estudo, oportunidades de emprego, food trucks, sorteio de um fone JBL e outros brindes.

Para participar, é só se inscrever no link unifacear.edu.br/mostra-profissões ou pelo QR-Code que está nesta página. O horário da feira será das 9h às 12h e das 18H às 22h.

Foto – divulgação

Texto: Redação