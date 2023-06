Motociclista perde a vida após cair em córrego no bairro Campina da Barra

Nas primeiras horas da manhã de domingo (18/06) o motociclista Alexsandro Fligikovski de Oliveira, 31 anos, perdeu a vida em um acidente ocorrido na Rua das Flores, no bairro Campina da Barra. Segundo informações, ele seguia pela via quando possivelmente se perdeu em uma curva, bateu em uma cerca e acabou caindo diretamente dentro de um córrego.

Ainda não há confirmação sobre as causas da morte, se teria sido por conta do próprio acidente. Também existe a suspeita de possível afogamento ou mesmo de hipotermia, já que Alexsandro ficou bastante tempo dentro do córrego e a água estava bastante gelada por conta das baixas temperaturas. Ele só foi localizado algumas depois do acidente, por um popular.

O Siate chegou a ser acionado para tentar socorrer o homem, mas nada mais havia a ser feito, apenas constatar o óbito e acionar o Instituto Médico Legal para fazer o recolhimento do corpo.