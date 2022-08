No início da tarde desta sexta-feira, 12 de agosto, mais um motociclista perdeu a vida após sofrer um grave acidente de trânsito. A moto que ele conduzia colidiu com uma carreta, perto do cruzamento da empresa Gerdau.

O Siate prestou os primeiros socorros, tentou reanimar a vítima até a chegada do helicóptero de resgate do BPMOA, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Em função do acidente, o trânsito ficou bastante complicado na rodovia.