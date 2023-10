Motociclista que atropelou e socorreu cadela pitbull cria vakinha para arcar com custos do tratamento

Um motociclista que neste domingo (08) atropelou uma cadela pitbull mestiça com vira latas na Avenida Archelau de Almeida Torres, próximo ao Mercado Todo Dia, está pedindo ajuda para arcar com o tratamento do animal. Após ter atropelado a cadela, ele não fugiu do local, pelo contrário, parou o veículo e a socorreu, levando-a em seguida para uma clínica veterinária. O motociclista tenta encontrar o dono da cachorrinha, pois não tem condições de adotá-la.

O problema é que a pitbull permanece internada e sua situação, que não parecia ser tão grave, evoluiu para um quadro preocupante. Segundo ele, a cadelinha teve o baço rompido e agora está com episódios de vômito e urinando sangue. Ela vai precisar realizar uma cirurgia para remover o órgão rompido e os custos do procedimento e internação são muito altos.

Para tentar levantar esse valor, o motociclista criou uma vakinha e você poderá ajudar fazendo uma doação no link https://www.vakinha.com.br/4125208

E ainda, se você é o dono da cachorrinha, ou sabe quem é, entre em contato para resgatá-la através do telefone (41) 9 8790-7795.