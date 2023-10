Motociclista que atropelou e socorreu cadela pitbull mestiça com vira lata procura o dono do animal

Um motociclista que seguia pela Avenida Archelau de Almeida Torres, próximo ao Mercado Todo Dia, neste domingo (08/10), atropelou uma cadela pitbull mestiça com vira latas que cruzou a frente da sua moto.

Ao contrário de muitos, ele teve uma atitude louvável e não fugiu do local do atropelamento, pelo contrário, parou o veículo e socorreu o animal, em seguida levou a pitbull para uma clínica veterinária, onde ela permanece em observação. Agora o motociclista está à procura do dono do animal.

“Eu passava de moto pela Archelau quando a cachorrinha atravessou na minha frente, e na tentativa de desviar acabei batendo com o pneu da moto na cabeça dela. A cachorrinha parece ter dono porque estava meio desorientada na rua, como se estivesse perdida, por isso não viu a moto. Algumas pessoas me ajudaram a socorrê-la e a levei para o veterinário, mas não posso ficar com ela, preciso encontrar o tutor”, disse.

A pitbull é mestiça com vira lata, tem a cor branca com manchas marrons, seu porte é médio e ela aparenta ter cerca de três anos. O contato para que o dono possa resgatá-la é (41) 9 8790-7795.