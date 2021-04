Motorista e passageiro alcoolizados reagem contra a GM em abordagem

Uma equipe da Guarda Municipal patrulhava pela Avenida das Araucárias na tarde desta quarta-feira, 7 de abril, quando foi parada por um motorista, e este relatou ter sofrido uma colisão em seu veículo, e que o causador seria o condutor de um Ford Ka, de cor prata. A viatura seguiu pela via e acabou encontrando o referido carro. Fez uma tentativa de abordagem, que não foi obedecida de imediato, sendo necessário o uso intenso dos sinais luminosos e sonoros para que o motorista parasse o carro.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes, porém, os dois reagiram ativamente contra a equipe policial, e apresentavam sinais visíveis de embriaguez. Após imobilizar os dois homens, a GM acionou o Departamento de Trânsito, que ofereceu ao condutor o teste do bafômetro, mas ele se recusou a fazer.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o passageiro, que fazia ameaças aos GMs e também ao condutor do veículo Nissan March, envolvido no acidente.

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021