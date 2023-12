Motorista que atropelou motociclista na Cerejeiras disse que não viu ele caído na via “achei que era uma peça do carro”

Os dois motoristas envolvidos no gravíssimo acidente ocorrido na noite de domingo (03/12), na Avenida das Cerejeiras, no bairro Capela Velha, que resultou na morte de um motociclista, já prestaram depoimentos na Delegacia de Araucária. Segundo informações, um caminhão fazia uma curva na Rua Leopoldo Gawlak, quando a moto veio pela Av. das Cerejeiras, sentido Centro, e bateu na traseira do veículo. Com o impacto, o motociclista foi arremessado para o outro lado da pista e em seguida, atropelado por um Fiat Uno.

A vítima fatal é José Vinícius Bonfim, de 23 anos, mas ainda não há confirmação se ele entrou em óbito com a colisão contra o caminhão, ou no momento em que foi atropelado pelo veículo menor.

O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente para prestar socorro, na sequência prestou depoimento na Delegacia de Araucária. Já a condutora do Fiat Uno não prestou socorro ao motociclista e só se apresentou para depor na manhã do dia seguinte ao acidente (04/12). Segundo o delegado Erineu Portes, ela disse em depoimento que não percebeu que se tratava de uma pessoa caída na via. “Ela achou que era uma peça do carro que havia caído, mesmo assim não parou e seguiu viagem. Ainda estamos investigando o acidente”, afirmou o delegado.

