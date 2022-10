Motorista que se envolveu em colisão com motociclista foi preso em flagrante e segue detido

O motorista que se envolveu em uma colisão com um motociclista na Rua Agrimensor Carlos Hasselmann, bairro Fazenda Velha, na tarde de domingo (23/10) está detido na Cadeia Pública de Araucária. Segundo a polícia, Valdomiro Moreira conduzia o Jeep Renegade sob efeito de álcool e foi preso em flagrante.



Conforme consta no boletim da ocorrência, o condutor apresentava olhos avermelhados, hálito com odor etílico e exaltação, e quando questionado sobre o uso de álcool, confirmou que havia bebido durante o almoço. Ele também se negou a fazer o teste do bafômetro.



O motociclista Otavio Eschionato Filho, que conduzia uma moto Honda CBR/600, bateu na traseira do veículo, que supostamente invadiu a preferencial. Devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local. O helicóptero do BPMOA chegou a ser acionado, mas os socorristas nada puderam fazer. A garupa da moto também ficou ferida e foi encaminhada pelo Siate ao Hospital do Trabalhador.