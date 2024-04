Motoristas cobram mais sinalização em rua do bairro Costeira

Quem enfrenta o trânsito diariamente sabe que uma rua sem a visibilidade adequada oferece riscos aos motoristas e pedestres. Placas existem, no entanto, os condutores às vezes precisam avançar nos cruzamentos ou mesmo em saídas de condomínios, e geralmente o resultado são os acidentes. Um ponto crítico que representa bem este tipo de problema fica na Rua José Túlio, em frente ao Condomínio Parque Chiari, no Jardim São Sebastião, bairro Costeira.

Os moradores dizem que é comum ver caminhões grandes estacionados naquela rua, e como do outro lado da via é faixa amarela, quem sai ou entra no condomínio não tem visibilidade nenhuma. “Já vimos carretas paradas ali, é um perigo porque se a gente precisa entrar ou sair não consegue enxergar se vem algum carro. Talvez se a Prefeitura ampliar a sinalização o local se torne mais seguro”, sugeriu um morador.

Outro morador disse que o ideal seria instalar naquele ponto da rua uma placa proibindo estacionamento de caminhões até determinadas toneladas. “A Prefeitura fez isso na Rua Tangará, onde não é permitido estacionar caminhões pesados, e olha que resolveu bastante o problema. Porque se deixar como está, os acidentes tendem a continuar, colocando em risco principalmente a segurança dos motoqueiros”, completou.

Sobre o problema, o Departamento de Trânsito informou que já verificou a demanda e, para melhorar a visibilidade, fará mudança do lado de estacionamento. Explicou que também deverá fazer, logo na sequência, uma obra de remanso naquele local. O projeto será elaborado pelo Departamento e encaminhado à Secretaria Municipal de Obras.